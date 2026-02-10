news
EasyOS News and Release of 7.1.4
Barry Kauler ☛ EasyOS Excalibur-series version 7.1.4 released
Version 7.1.3 was released on January 25, 2026: [...]
Barry Kauler ☛ Still getting random delay at bootup
Posted awhile ago about random delay at bootup from NVME SSD on my Zenbook: [...]
Barry Kauler ☛ A better fix for space in HTML filename
The fix was reported here:
https://bkhome.org/news/202602/fix-open-html-filename-with-space-char.html
So /usr/local/bin/defaultbrowser became this:
#!/bin/sh
P="$(echo -n "$1" | sed -e 's/ /%20/g')"
exec chromium "${P}"
...that works when click on a HTML file in ROX-Filer, as rox only passes a single parameter, $1.