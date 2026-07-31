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Luminus OS – Fedora-based Linux distribution
Quoting: Luminus OS - Fedora-based Linux distribution - LinuxLinks —
Luminus OS is a Linux distribution built on Fedora bootc. It provides an accessible GNOME desktop designed for both newcomers and experienced Linux users.
The operating system is delivered as a versioned OCI container image. This approach enables atomic system upgrades and keeps the core operating system consistent, while Flatpak and Toolbox provide applications and development environments.
This is free and open source software.