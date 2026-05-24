news
Ultra Performance Tuning – Debian-based Linux distribution
Quoting: Ultra Performance Tuning - Debian-based Linux distribution - LinuxLinks —
Ultra Performance Tuning is a Debian-based Linux distribution designed for deterministic, low-latency workloads. It uses a fully preemptive real-time kernel, aggressive scheduler tuning, IRQ affinity steering, virtual memory adjustments, and a stripped-down XFCE4 desktop.
The distribution is aimed at specialist environments such as digital audio workstations, robotics, industrial automation, and real-time data streaming, rather than general home computing.