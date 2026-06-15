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Abora OS – Linux distribution built on NixOS with ANIX
Quoting: Abora OS - Linux distribution built on NixOS with ANIX - LinuxLinks —
Abora OS is a NixOS-based Linux distribution designed to make the first steps with NixOS less demanding.
It keeps the NixOS foundations, including declarative configuration, rebuilds, generations and rollbacks, but adds a cleaner live environment, a guided installer, desktop choices, theming, application bundles and helper tools aimed at simplifying setup and day-to-day maintenance.