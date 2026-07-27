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FriendlyELEC updates NanoPi M6 with ES8389 audio codec and revised I/O
Quoting: FriendlyELEC updates NanoPi M6 with ES8389 audio codec and revised I/O —
Operating-system options include Ubuntu 24.04 with GNOME and Wayland, Ubuntu 22.04 LTS, Debian 13 “Trixie,” Debian 12, FriendlyCore 20.04 with Qt 5, Android 14, Buildroot, OpenMediaVault 7, Proxmox VE 8.2.7, and FriendlyWrt 25.12 with Docker support.
FriendlyELEC provides a wiki with installation instructions, connector pinouts, software images, build scripts, Linux 6.1 LTS kernel sources, schematics, and mechanical CAD files.