GStreamer 1.30 to Support HDR10+ Metadata Parsing from H.265 & AV1 Bitstreams
GStreamer 1.30 promises support for parsing HDR10+ metadata from H.265 and AV1 bitstreams, Opus audio support for F32 and S24_32 samples and 96kHz sample rate, rtspsrc2 authentication support, a new VA-API overlay compositor, and Bayer support for the QuickTime demuxer.
There will also be a hand tracking tensor decoder element, a new basic AC-4 parser element, AC-4 typefinding, new h264seiinserter and h265seiinserter elements that support both closed captions and unregistered user data SEIs, and a new plugin for general-purpose compression and decompression.