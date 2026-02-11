The tool works with a wide range of interfaces supported by the kernel, including SocketCAN devices, CANable and Candlelight adapters, and network-based tools such as CANblaster over UDP. This allows users to test with virtual CAN interfaces or connect directly to physical hardware without proprietary drivers.

Highlights of GNU Binutils 2.46 include support for AMD Zen6 processors, support for the sdtrig 1.0 and ssstrict 1.0 RISC-V standard extensions, and support for the remaining ARMv9.6 instructions via the +sme-mop4, +sme-tmop, +ssve-bitperm, and +ssve-fexpa extensions.

After being in development for more than a year, the MythTV 36.0 release introduces support for the latest and greatest FFmpeg 8 open-source multimedia framework, which introduces major advancements in hardware acceleration and codec support for next-generation video management.

Mesa 26.0 Open-Source Graphics Stack Officially Released, Here’s What’s New

posted by Marius Nestor on Feb 11, 2026



Highlights of Mesa 26.0 include KosmicKrisp, a new Vulkan to Metal layered driver for macOS, significant raytracing performance improvements to the RADV Vulkan driver for AMD GPUs, and support for ACO by default for the RadeonSI driver for better GPU performance and better compile times.

RADV also received support for new Vulkan extensions, including VK_KHR_maintenance10, VK_EXT_shader_uniform_buffer_unsized_array, VK_VALVE_video_encode_rgb_conversion, and VK_EXT_custom_resolve, while the ANV Intel Vulkan driver received support for VK_KHR_maintenance10 and VK_EXT_shader_uniform_buffer_unsized_array.

