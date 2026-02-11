news
Mesa 26.0 Open-Source Graphics Stack Officially Released, Here’s What’s New
Highlights of Mesa 26.0 include KosmicKrisp, a new Vulkan to Metal layered driver for macOS, significant raytracing performance improvements to the RADV Vulkan driver for AMD GPUs, and support for ACO by default for the RadeonSI driver for better GPU performance and better compile times.
RADV also received support for new Vulkan extensions, including VK_KHR_maintenance10, VK_EXT_shader_uniform_buffer_unsized_array, VK_VALVE_video_encode_rgb_conversion, and VK_EXT_custom_resolve, while the ANV Intel Vulkan driver received support for VK_KHR_maintenance10 and VK_EXT_shader_uniform_buffer_unsized_array.