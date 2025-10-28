news
OpenRazer 3.11 Adds Support for 2025 Razer Laptops and New Peripherals
The OpenRazer project, an open-source driver and user-space daemon that brings Razer hardware support to Linux, enabling control over RGB lighting, fan speeds, and power profiles across the company’s ecosystem of devices, has announced version 3.11, bringing expanded Linux support for Razer’s 2025 hardware lineup and several long-awaited fixes and improvements.
This update introduces compatibility for 11 new Razer devices, including the brand’s latest 2025 laptops and peripherals, so Linux users can now take full advantage of Razer’s latest gaming and productivity gear...