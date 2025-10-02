news
PostgreSQL: pg_statement_rollback v1.5, pgDay Paris 2026, and pgmetrics 1.18
pg_statement_rollback v1.5 released
pg_statement_rollback is a PostgreSQL extension to add server side transaction with rollback at statement level like in Oracle or DB2.
Release v1.5 of pg_statement_rollback was released. This is a maintenance release to add support to PostgreSQL 18.
pgDay Paris 2026 is open for business!
We are pleased to announce that pgDay Paris 2026, the 10th annual edition of our PostgreSQL community conference, is now open for Call for Papers, registration, and sponsorship.
pgmetrics 1.18 released
We're happy to announce the release of v1.18 of pgmetrics. Changes since the v1.17 release include: [...]